Aké: Genoten, mooie én leerzame ervaring

Video Griezmann helpt Atlético aan zege bij Espanyol

23:01 Atlético Madrid heeft vanavond weer afstand genomen van Sevilla in de strijd om de derde plek in La Liga. In Barcelona tegen Espanyol was Antoine Griezmann zoals zo vaak de gevierde man bij Atlético. Twintig minuten voor tijd schoot hij de Madrilenen naar de winst: 0-1.