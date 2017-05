Allegri blijft bescheiden: Geen interesse in meningen van anderen

Allegri bereikte in zijn eerste seizoen direct de finale van de Champions League. Dinsdag lukte hem dat opnieuw. Na de nederlaag tegen FC Barcelona in de eindstrijd van 2015, moet Juventus begin juni voor het eerst sinds 1996 de belangrijkste Europese clubprijs weer eens winnen.

,,Ik heb geen mensen nodig om over mijn verdiensten te praten'', aldus Allegri, die dinsdag na het laatste fluitsignaal in de met 2-1 gewonnen halve finale tegen AS Monaco als eerste rustig het veld afliep en naar binnen ging. Zijn spelers vierden ondertussen groot feest. ,,Ik probeer mijn werk met heel veel enthousiasme te doen, maar ik ben niet geïnteresseerd in meningen van anderen die zeggen dat ik de beste ben. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Het geeft me ontspanning. Zodra ik stress krijg, stop ik hier direct mee.''