Alonso na kungfu-trap: Alsof mijn lichaam doormidden scheurde

Xabi Alonso, die vorige maand bij Bayern München afscheid nam als actief voetballer, denkt nog altijd hoofdschuddend terug aan die voor La Roja zo memorabele avond in Zuid-Afrika. De Spaanse middenvelder nam niet alleen het enige WK-goud in de geschiedenis mee terug naar Madrid, maar ook een emotioneel litteken na een kungfu-trap van Nigel de Jong.



In een groot afscheidsinterview met FourFourTwo kijkt Alonso met afgrijzen terug op de finale, die werd ontsierd door liefst veertien gele kaarten. Eén daarvan had, zo bekende arbiter Webb later in zijn biografie The Man in the Middle, rood moeten zijn: voor een woeste karatetrap van Nigel de Jong. Webb had het echter niet goed kunnen zien. ,,Ik stond achter Alonso, dus ik zag niet hoe hard hij werd geraakt. Ik wist wel dat de overtreding een kaart waard was. Niemand van mijn team suggereerde via onze radioverbinding ook iets anders. Ik dacht voor de volle 100 procent aan een gele kaart. Ik heb niet eens aan een rode kaart gedacht.''