Als konijnen uit een hoge hoed

Begin juli was Brad Jones nog helemaal geen Feyenoorder en bestonden er ook geen plannen in die richting. Maar technisch directeur Martin van Geel werd gedwongen een doelman uit zijn hoge hoed te toveren door de zware blessure die Kenneth Vermeer opliep. De ervaren Australiër Jones, oud-­keeper van Liverpool en NEC, bleek een geweldige vervanger.



De Klassieker zondag is een duel met twee doelmannen die een prachtig seizoen draaien. Maar dus ook twee doelmannen die aan het begin van de zomer helemaal niet in beeld waren als eerste keepers bij hun clubs.



Onlangs zei oud-doelverdediger ­Oscar Moens in deze krant dat de duidelijkheid die Giovanni van Bronckhorst schiep heel belangrijk was. ,,Toen Jones geblesseerd raakte, keepte Vermeer'', zegt Moens. ,,Maar toen Jones weer fit was, maakte de trainer meteen weer duidelijk dat hij gewoon zou keepen. Dat geeft rust.''



Oud-Feyenoordkeeper en ex-international Joop Hiele ziet dat iets anders, hoe gecharmeerd hij ook is van Jones. ,,Wat als Jones een hele reeks wedstrijden had moeten missen? Had Vermeer dan net zo makkelijk zijn plek weer moeten afstaan? Het ging nu maar om één wedstrijdje tegen AZ'', zegt Hiele.



Dat was een duel waarin Vermeer ogenschijnlijk prima keepte, maar waar de kenners toch details zagen die horen bij een doelman die maandenlang uit de roulatie is geweest. ,,Ik zeg altijd: de tijd die je er uit bent geweest, heb je extra nodig om weer helemaal terug te zijn'', zegt Hiele.



Voor zondag is er dus geen enkele discussie. Brad Jones staat in de Arena onder de lat, in een wedstrijd die zal bepalen hoe spannend het restant van de competitie nog gaat worden. ,,We zijn heel blij met Brad'', zegt Giovanni van Bronckhorst. ,,Hij draait een uitstekend seizoen.''



En dat zal iedereen beamen. Sterker nog, het management van Jones schoof al eens aan bij Van Geel om over de toekomst te filosoferen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Het contract van Jones loopt af. De Australiër verdient een normaal salaris. Eerste doelman Kenneth Vermeer werd destijds bij Ajax weggeplukt en dat leverde de vijfvoudig international een mooi contract op. Die verbintenis werd vorige zomer, vlak voor zijn achillespees afscheurde, nog verlengd tot medio 2020.



Twee dure keepers op de loonlijst: Feyenoord is financieel gewoon nog niet zo ver dat dat kan. Dus lijkt de kans klein dat Jones (35) ook komend seizoen nog bij Feyenoord speelt, ook al omdat een verkoop van Vermeer (31) niet aan de orde lijkt.



Jones haalt er zijn schouders over op. Eerst de titelstrijd, het binnenhalen van de hoofdprijs, daarna ziet hij wel verder. De nul houden, dat zit in zijn hoofd, zegt hij. ,,Want als ons dat lukt, winnen we vaak, omdat we spelers hebben die toch wel scoren.'' En zondag zal daarop geen uitzondering zijn, hopen ze bij Feyenoord.