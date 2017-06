'Als mij iets wordt aangeraden zeg ik: doei'

Maar om dan nu nét naar het Nike Oregon Project van hoofdcoach Salazar te gaan, dat riep vraagtekens op. Er loopt al jaren een onderzoek naar de in Cuba geboren Amerikaan. Hij zou bij zijn atleten, van wie meervoudig olympisch kampioen Mo Farah de bekendste is, de grenzen van het dopingreglement hebben opgezocht of overtreden. Behalve het Amerikaanse antidopingbureau zou ook de FBI bij het onderzoek zijn betrokken.



'Superlief'

,,Wij praten er niet over, willen er niet mee bezig zijn. Ik zit er nu een half jaar en heb niets gezien", zegt Hassan. Salazar, die ze dagelijks ziet, noemt ze 'superlief'. ,,Maar als hij me een medicijn zou aanraden, zeg ik: doei. Peter Vergouwen is nog steeds mijn arts. Als ik vitaminesupplementen nodig heb, bestel ik ze in Nederland. In Amerika neem ik niets. Ik ben heel erg antidoping. Niet omdat het verboden is, maar omdat het slecht is voor je. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf, niet mijn coach, manager of dokter."



Hassan is net geland vanuit Rome, waar ze donderdagavond bij de Diamond League-wedstrijd in een indrukwekkende 3.56,22 de 1500 meter won. Een fractie langzamer dan haar Nederlands record, en dat bij haar eerste 1500 meter van het seizoen. Hassan komt lovende woorden tekort over haar trainingsomgeving in Portland. ,,Alles is verbeterd voor mij. Ik train meer op inhoud, meer op snelheid, zit meer in het krachthonk. Er is een heel team van specialisten en de omgeving met olympisch kampioenen motiveert me. Technisch heb ik al zo veel verbeterd."