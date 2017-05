Alves bloeit weer op bij Juventus

Alves speelde dinsdag in de halve finale van de Champions League tegen AS Monaco opnieuw een belangrijke rol. De Braziliaan maakte op fraaie wijze het tweede doelpunt voor de Italiaanse kampioen, terwijl hij aan de basis stond van de eerste treffer. Vorige week, toen Juventus bij Monaco al met 2-0 zegevierde, had Alves ook al een aandeel in de twee doelpunten.

,,Ik scoor niet zo vaak, dus ik ben erg gelukkig. Al haal ik meer voldoening uit een assist waar een doelpunt uit valt. Iedereen gaat blij naar huis'', aldus Alves, die na zijn doelpunt met zijn handen het gebaar van een hart maakte voor zijn vriendin die op de tribune zat. ,,Ze is er altijd. En op speciale momenten zoals deze wil ik de belangrijke mensen in mijn leven bedanken. Dit moment is voor hen.''