Amerikaanse beleggers redden verkoop AC Milan

Voorzitter Silvio Berlusconi ging vorig jaar akkoord met de verkoop van de beroemde club. De zevenvoudig winnaar van de Europa Cup 1 en later Champions League zit diep in de schulden en is de aansluiting met de beste clubs ter wereld kwijtgeraakt. De Chinezen waren bereid Berlusconi voor 740 miljoen euro uit te kopen, maar blijken niet over het vereiste geld te beschikken.