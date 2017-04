Amerikanen geven zich nog niet gewonnen in Daviscup

Captain Jim Courier waagde de gok door voor het dubbelspel Sock, vrijdag bepaald niet op dreef, op te stellen in plaats van Sam Querrey. Na tweeëneenhalf uur besliste Johnson de partij met een snoeiharde forehand waardoor het zondag toch nog spannend wordt in Brisbane.

Sock was vrijdag verrast door Jordan Thompson, terwijl Nick Kyrgios vlotjes John Isner had verslagen. ,,Jordan was vrijdag de terechte winnaar, maar we hebben ons vandaag herpakt met een goede zege'', zei Sock, die het zondag opneemt tegen Kyrgios. ,,We leven nog'', concludeerde Courier.