Andorra viert na 58 nederlagen een gelijkspel

Voor het dwergstaatje uit de Pyreneeën zal het doelpuntloze gelijkspel tegen de Faeröer-eilanden (0-0) hebben gevoeld als een overwinning. Voor het eerst sinds 3 september 2005 boekte Andorra namelijk weer eens een resultaat in de kwalificatiereeks voor een groot toernooi.



Destijds hielden de veredelde amateurs uit de Pyreneeën Finland in de WK-kwalificatie op 0-0. Precies 4221 dagen en 58 nederlagen in de kwalificatiereeksen later, pakte Andorra tegen de Faeröer weer een puntje.



De nationale voetbalploeg van het ministaatje vierde ooit één overwinning in de WK-kwalificatie. Dat was op 13 oktober 2004 voor eigen publiek tegen Macedonië (1-0). Andorra zat toen in de groep bij het Nederlands elftal, dat zich onder leiding van Marco van Basten zonder al te veel problemen kwalificeerde voor het WK van 2006 in Duitsland.