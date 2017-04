Angers voor het eerst sinds 1957 weer in Franse bekerfinale

Thomas Mangani opende in de 38ste minuut de score. Vlak voor tijd kreeg Guingamp een strafschop, maar Jimmy Briand zag zijn inzet worden gekeerd door keeper Alexandre Letellier. In blessuretijd besliste invaller Karl Toko Ekambi de wedstrijd.



Angers staat voor de tweede keer in de finale van het belangrijkste Franse bekertoernooi. In 1957 verloor de ploeg van Toulouse. De bescheiden club uit het noordwesten van Frankrijk treft op 27 mei in het Stade de France de winnaar van de tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en AS Monaco. Die twee topclubs staan woensdag tegenover elkaar in Parijs.