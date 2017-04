Annemiek van Vleuten derde in Amstel Gold Race, Van der Breggen wint

Annemiek van Vleuten is derde geworden in de Amstel Gold Race. De Wageningse bezette die plek op het podium samen met Katarzyna Niewiadoma. Anna van der Breggen won de race dankzij een sterke solo.

,,Natuurlijk zijn we blij met deze mooie prestatie van Annemiek’’, zegt Arnold Winkel, voorzitter van TCW'79, de Wageningse club waar Van Vleuten een jaar of 10 geleden begon met fietsen. ,,Maar we zijn een beetje verwend met haar prestaties. Een podiumplek is bijna gewoon..’’ Vorige week hield Van Vleuten een lezing op haar oude club, waar ze haar ultieme doel voor dit jaar verklapte. Ze wil in Bergen wereldkampioen worden. ,,Daar zien wij natuurlijk nu al naar uit’’, aldus Winkel.

Anna van der Breggen is blij met haar winst. Maar voor nog meer vreugde zorgde het feit dat bij dat de vrouwen nu ook een grote klassieker in eigen land mochten rijden. ,,Dit was heel speciaal, zeker omdat het in eigen land is’’, zei de 26-jarige olympisch kampioene.

’s Ochtends voor de start merkte Anna van der Breggen het al. Kriebels. Zenuwen. Meer dan normaal. De reden? Na al die jaren wachten, kijken naar de mannenrace over eigen wegen, zou zij ook door Limburg rijden. Waar de mannen vandaag al voor de 52ste maal de Amstel Gold Race rijden, werd de koers voor vrouwen alleen tussen 2001 en 2003 georganiseerd. Nu kwam er een hernieuwde editie, over 121,6 kilometer. Bij de start stond de Grote Markt in Maastricht tjokvol. ,,Zoveel belangstelling, zoveel mensen, dat is gewoon hartstikke mooi’’, zei Van der Breggen. ,,Ik had echt het gevoel: eindelijk. Eindelijk mogen wij ook de Amstel Gold Race rijden.”

Het koersverloop over de drie lokale ronden rond de finishplaats Berg en Terblijt met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg was enerverend, met een spervuur aan aanvallen. Op zeven kilometer plaatste Van der Breggen haar beslissende versnelling. Al snel werd duidelijk dat de vijf achtervolgers haar niet meer terug zouden zien. Elizabeth Deignan, haar ploeggenote bij Boels Dolsman Cyclingteam, maakte het feest compleet door tweede te worden. Ook Katarzyna Niewiadoma én Annemiek van Vleuten mochten mee het podium op. Zij werden beiden op de derde plaats gezet.

