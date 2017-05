Antonio Conte wil bij Chelsea blijven

Italiaanse media beweren dat Juventus en met name Internazionale veel geld over hebben voor het binnenhalen van Conte. Inter zou bereid zijn een weeksalaris van bijna 300.000 euro uit te keren aan de spraakmakende trainer, die voor drie seizoenen heeft getekend op Stamford Bridge.



Conte ziet echter meer uitdaging bij Chelsea. ,,Als de club de huidige spelers kan behouden, kunnen we nog veel beter worden. Vergeet niet dat we pas negen maanden samenwerken. De spelers kennen nu mijn aanpak en ideeën, ik ken hun kwaliteiten. Het kan volgend seizoen alleen maar beter gaan'', aldus Conte.