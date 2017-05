Argentijn Monaco (33) stopt met tennis

De Argentijn stond in juli 2012 op de tiende plek van de wereldranglijst. Dat was zijn hoogste notering. Ondertussen is Monaco weggezakt naar de 196e positie. ,,Ik ben er zeker van dat dit de juiste beslissing is. Een mooi en belangrijk deel van mijn leven is nu op een eindpunt beland. Ik stop met proftennis. Ik heb alles gegeven wat ik in me had en heb tot mijn laatste match genoten'', schrijft hij.