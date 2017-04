Argentijnse bondscoach Bauza ontslagen na slechte prestaties team

De Argentijnen staan vijfde in de Zuid-Amerikaanse poule, alleen de eerste vier ploegen hebben recht op directe kwalificatie voor het WK in Rusland in 2018. Claudio Tapia, de in maart aangestelde voorzitter van de Argentijnse voetbalbond (AFA) heeft geen vertrouwen in een goed resultaat onder leiding van Bauza.



Medio maart stond Argentinië nog vijfde in de poule, maar door via een strafschop met 1-0 van Chili te winnen, steeg de ploeg twee plaatsen. Daarna verloren de Argentijnen echter met 2-0 van Bolivia, waardoor de ploeg opnieuw naar de vijfde plaats zakte.



De Argentijnse Sevilla-coach Jorge Sampaoli wordt genoemd als mogelijke opvolger, aldus lokale media die over het ontslag berichtten. Sampaoli werd ook al genoemd als opvolger van Danny Blind bij Oranje.