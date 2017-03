Argentinië gaat zonder Messi af in Bolivia

Argentinië heeft het vaak moeilijk in het Estadio Hernando Siles in La Paz, waar Bolivia op ruim 3600 meter hoogte zijn thuisduels afwerkt. Dinsdagavond braken de zware omstandigheden de Argentijnen weer op. Juan Carlos Arce ('31) en Marcelo Moreno ('52) kregen de Boliviaanse fans op de banken. Argentinië stelde er bar weinig tegenover.



Omdat Colombia goede zaken deed in Ecuador (0-2), daalt Argentinië af naar de vierde plaats. Als Chili later vannacht zijn sportieve plicht doet tegen hekkensluiter Venezuela, zakt Argentinië nog een plekje - voor de nummer 5 wacht een play-off.



Messi kreeg amper zes uur voor het begin van de wedstrijd te horen dat hij voor vier interlands is geschorst wegens grof taalgebruik tegen een assistent-scheidsrechter afgelopen donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0). De Argentijnse voetbalbond AFA tekende meteen beroep aan tegen de zware sanctie, maar kreeg daarmee de topscorer van FC Barcelona niet speelgerechtigd voor het duel met Bolivia.



Messi, die wel aanwezig was in La Paz, moet door de schorsing ook de duels met duels met Uruguay (uit), Venezuela (thuis) en Peru (thuis) nog missen. Alleen het slotduel met Ecuador (uit) is de Argentijnse vedette weer van de partij.