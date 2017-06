Argentinië klasse te sterk voor Singapore

Rosmalen raakt ti­tel­ver­de­dig­ster Vandeweghe kwijt

17:02 Het tennistoernooi in Rosmalen is vandaag titelverdedigster Coco Vandeweghe kwijtgeraakt. De Amerikaanse moest in haar eerste partij buigen voor Carina Witthöft. De Duitse was met 6-7 (3) 6-3 7-5 te sterk voor Vandeweghe.