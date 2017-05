Arsenal besluit na finale FA Cup over toekomst Wenger

,,Ik weet niet wat de uitkomst zal zijn. Het bestuur zal over meer zaken een beslissing nemen en een daarvan is wat er met de manager gebeurt.''



Wenger is sinds 1996 coach van de Londense club en zijn contract loopt na dit seizoen af. Hij heeft de club uit Londen relatief weinig successen bezorgd. De laatste keer dat Arsenal kampioen werd was in 2004. De supporters lieten vooral de tweede seizoenshelft weten dat ze het vertrouwen in Wenger kwijt zijn. De coach zelf liet zich nog niet uit over zijn toekomst.



Arsenal kende de laatste weken wel een opleving en is nog in de race voor een ticket voor de Champions League. Everton is zondag de laatste tegenstander in de Premier League. Dan volgt de Cup Final op Wembley tegen Chelsea.