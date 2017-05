Arsenal-eigenaar slaat bod van steenrijke Rus af

Miljardair Usmanov, die zijn fortuin vergaarde in de staalindustrie, wilde de volledige zeggenschap krijgen omdat hij bezorgd is over het gebrek aan investeringen in de club. In een interview met Bloomberg liet de 63-jarige Rus zich vorige maand ontvallen dat de magere resultaten van de club niet alleen de schuld zijn van coach Arsène Wenger, maar vooral ook van het bestuur en van Kroenke.