Arsenal en Chelsea doneren aan slachtoffers Grenfell

Britse tennisser Evans betrapt op cocaïne

19:23 Tennisser Dan Evans is betrapt op het gebruik van cocaïne. De 27-jarige Brit, die vijftigste staat op de wereldranglijst, maakte dat nieuws zelf bekend tijdens een persconferentie in Londen. Hij testte positief bij een controle buiten de wedstrijden om in april.