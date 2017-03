Arsenal-fans houden anti-Wengermars

Invaller Falcao reddende engel Monaco

19:07 AS Monaco heeft de koppositie in de Franse voetbalcompetitie verstevigd. De ploeg van trainer Leonardo Jardim versloeg Girondins Bordeaux in het eigen Stade Louis II met 2-1. Monaco vergrootte de voorsprong op Olympique Nice, dat gisteren niet verder was gekomen dan 2-2 tegen Caen, tot vijf punten.