Arsenal maakt einde aan sprookje Lincoln

Lincoln, dat uitkomt in de Conference National - het vijfde niveau in het Engelse voetbal - had zeker in de tweede helft niets in te brengen. De veredelde amateurs leken de rust te gaan halen met een gelijke stand, maar in de blessuretijd van de eerste helft opende Theo Walcott alsnog de score voor Arsenal.



Olivier Giroud haalde de spanning vroeg in de tweede helft uit het duel. Luke Waterfall (eigen doelpunt), Alexis Sánchez en Aaron Ramsey bepaalden de eindstand op 5-0.