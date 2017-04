Arsenal ontsnapt bij Boro aan nieuw puntverlies

Middlesbrough blijft door de nederlaag op plek 19 in de Premier League staan en moet zich grote zorgen gaan maken om degradatie naar het Championship. Het gat met de veilige plek 17 is, met nog zes wedstrijden te gaan, zes punten. Boro is de enige van de 92 profclubs in Engeland die in dit kalenderjaar nog niet won.



In de thuiswedstrijd tegen Arsenal deed Boro het onder interim-manager Steve Agnew, die het stokje onlangs overnam van de ontslagen Aitor Karanka, zeker niet slecht. Middenvelder Marten de Roon kreeg in de openingsfase een goede kans op de 1-0, maar wist zijn kans niet te verzilveren. Arsenal kon zeker niet overtuigen in het Riverside Stadium, maar kwam via een mooie vrije trap van de Chileense aanvaller Alexis Sanchez kort voor rust wel op een 0-1 voorsprong.



Vijf minuten na rust kwam Middlesbrough echter weer op gelijke hoogte, nadat de Spaanse spits op fraaie wijze een indraaiende voorzet van Stewart Downing wist af te ronden. Daarna ontstond bij spelers en supporters van het moeizaam presterende Middlesbrough het geloof in een stunt tegen het eveneens kwakkelende Arsenal, maar na 70 minuten kwam Arsenal toch weer op voorsprong. Na een mooie pass van Alexis Sanchez kwam de bal via Aaron Ramsey bij de Duitse spelmaker Mesut Özil, die met zijn mindere rechterbeen raak schoot.