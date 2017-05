Arsenal passeert United na zege bij Southampton

CL-finale leidt tot flashback naar snoeiharde Amsterdamse broedertwist

23:24 Nu bekend is dat de Champions League-finale op 3 juni in Cardiff gaat tussen Juventus en Real Madrid, gaan de gedachten automatisch terug naar woensdag 20 mei 1998. De avond waarop twee Amsterdamse schoffies elkaar in hun eigen stad bevochten om de hoogste eer in het Europese clubvoetbal. En niet met zachte hand.