AS Roma laat punten liggen in titelstrijd

De Romeinen zouden gewaarschuwd moeten zijn voor het dit seizoen sterk presterende Atalanta. Uit verloor Roma al met 2-1. Toch was het Atalanta die na ruim twintig minuten op voorsprong kwam. AS Roma kwam op gelijke hoogte maar maakte vervolgens vergeefs jacht op de zege. Ook supersub Francesco Totti kon met zijn late invalbeurt niets aan het puntenverlies doen.

Lazio Roma hoopte in de strijd om de vierde plaats met Atalanta te profiteren maar moest zelf vol aan de bak in Genoa. In de laatste minuut zorgde invaller Luis Alberto voor een punt: 2-2. Lazio met het Nederlandse verdedigingsduo Wesley Hoedt en Stefan de Vrij moest na tien minuten al een goal toestaan. Giovanni Simeone zette de thuisploeg op voorsprong. Nog voor rust maakte Lucas Biglia de gelijkmaker nadat hij in eerste instantie vanaf elfmeter miste, wist hij in de rebound wel raak te schieten. Goran Pandev scoorde een kwartier voor tijd weer namens Genoa, waarna Alberto toch nog een puntje meenam uit Genoa voor Lazio.