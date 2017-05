AS Roma plaatst zich voor Champions League bij emotioneel afscheid van clubicoon Totti

AS Roma heeft bij het afscheid van clubicoon Francesco Totti (40) een ticket voor de poulefase van de Champions League bemachtigd. De Romeinen wonnen door een goal in blessuretijd met 3-2 van Genoa en bleven daardoor tweede in de Serie A, een puntje boven Napoli.

AS Roma begon de slotdag als nummer twee van Italië met een punt voorsprong op Napoli. De tweede plek in de Serie A geeft recht op rechtstreekse plaatsing voor de poulefase van de Champions League, de nummer drie moet in de voorronde nog spelen om een ticket voor de groepsfase.

Volledig scherm Francesco Totti. © Photo News AS Roma kwam in een uitverkocht Stadio Olimpico al na drie minuten op achterstand tegen Genoa door een goal van de pas 16-jarige Pietro Pellegri. De talentvolle aanvaller van Genoa werd geboren op 17 maart 2001. Toen had Totti al 192 wedstrijden gespeeld en daarin 53 keer gescoord. Twee maanden na de geboorte van Pellegri behaalde Totti zijn enige landstitel met AS Roma. Zeven minuten na openingsgoal van Pellegri zette Edin Džeko AS Roma met zijn 29ste treffer van het seizoen weer op gelijke hoogte.

Bevrijdend

Na 54 minuten kwam Francesco Totti in het veld voor Mohamed Salah, voor zijn 786ste en laatste wedstrijd voor AS Roma. Daarna bleef het lange tijd spannend, maar een kwartier voor tijd maakte Daniele De Rossi de 2-1 voor AS Roma. Darko Lazovic bracht de stand vijf minuten later minuten echter weer op 2-2 namens Genoa. De koek was daarmee nog niet op in Stadio Olimpico, want in blessuretijd maakte Diego Perotti de bevrijdende 3-2. De Romeinen blijven daardoor tweede in de Serie A en plaatsen zich daarmee voor de poulefase van de Champions League.

Squawka Football on Twitter Francesco Totti's Serie A career before Pietro Pellegri was born in 2001: 192 games 🏃 53 goals ⚽️ That year, Roma won Serie A. 🏆

AS Roma on Twitter Ecco l'accoglienza della #CurvaSud per @Totti 👑💛❤️ #ThanksTotti #TottiDay #Totti https://t.co/o3ccElrAfm

Volledig scherm © AFP

Mertens weer belangrijk voor Napoli

Napoli speelde vanavond de uitwedstrijd bij Sampdoria, de andere profclub uit Genua. De ploeg van Maurizio Sarri won overtuigend: 1-4. Dries Mertens was opnieuw belangrijk voor Napoli. De 30-jarige Belg, die deze week zijn contract verlengde bij Napoli, maakte de 0-1. Het was voor Mertens alweer zijn 34ste goal van het seizoen en zijn 28ste in de Serie A. Daarmee moet hij alleen Edin Džeko (29 goals) van AS Roma voor zich dulden. De Bosnische spits scoorde vandaag de 1-1 voor AS Roma en eindigt daarmee bovenaan de topscorerslijst in de Serie A.

Kristof Terreur 📰 on Twitter On repeat. Dries Mertens can't stop scoring: 28th ⚽️ in Serie A. ⏱ 46 games ⚽️ 34 goals 🅰️ 11 assists Last 4 games: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️🅰️

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Dries Mertens (r) in actie tegen Sampdoria. © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA