Asensio redt punt voor Real Madrid in spektakelstuk tegen Valencia

Huntelaar maakt het verschil voor Ajax

27 augustus Ajax kan na het Europese debacle tegen Rosenborg opgelucht adem halen. De Amsterdammers wonnen met 0-2 van VVV in Venlo. Ajax speelde een dramatisch eerste helft op het afgrijselijke en kurkdroge kunstgrasveld. In niets was te merken dat hier een ploeg op het veld stond die wat goed wilde maken na de pijnlijke uitschakeling afgelopen donderdag in Noorwegen.