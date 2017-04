Assist Zeegelaar bij zege Sporting

Arouca, dat begin augustus nog Heracles Almelo uitschakelde in de voorronde van de Europa League, kwam in de negende minuut op voorsprong door een doelpunt van aanvaller Mateus Galiano da Costa. Toch ging Sporting al met een voorsprong de rust in. In de 34ste minuut maakte de Argentijn Alan Ruiz gelijk en twee minuten later scoorde de Braziliaan Bruno César. Bij dat tweede doelpunt was de Nederlandse linksback Marvin Zeegelaar de aangever.