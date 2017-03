Atlético bejubelt Oblak: Hij is de beste keeper ter wereld

Guardiola ondanks verlies langs Van Gaal

15 maart Ondanks de pijnlijke uitschakeling in de Champions League heeft Pep Guardiola zijn vroegere trainer Louis van Gaal vanavond in Europees verband afgetroefd. De huidige coach van Manchester City maakte in de verloren uitwedstrijd tegen AS Monaco (3-1, na 5-3 in Engeland) de honderd vol als oefenmeester in het Europese clubvoetbal.