Atlético in extase na Super Cup-zege op Chapecoense

De ontmoetingen tussen de twee teams stond vooral in het teken van de vliegramp van een half jaar terug. Bijna de gehele selectie van Chapecoense kwam om toen hun toestel op weg was naar Medellin voor een ontmoeting met Atlético voor de Copa Sudamericana.



De 'nieuwe' selectie van de Brazilaanse club kreeg twee dagen terug een warm onthaal in Colombia. De brandweer gaf het vliegtuig met daarin de selectie een eresaluut met water en bij het uitstappen ontvingen alle spelers een onderscheiding van burgemeester Federico Gutiérrez van Medellin.



,,Zij maakten een vroeg doelpunt, en wij hadden daar geen antwoord op'', aldus Vagner Mancini, trainer van Chapecoense. ,,Maar we leren hier van. We zijn een team in opbouw, en van hieruit gaan we weer verder.'' Vagner Mancini werd in december aangesteld als opvolger van Caio Junior, die ook overleed bij de vliegramp.