Atlético Madrid neemt afscheid van Vicente Calderón met overwinning

Keeper valt bij hoofdklasser in als linksbuiten: ‘Ik heb snelheid’

18:22 GOES – De personele problemen bij hoofdklasser Alverna zijn zo groot, dat reservekeeper Aria Hashemi zondag in de nacompetitiewedstrijd tegen Goes (3-0 nederlaag) in moest vallen als linksbuiten. De Iraanse doelman, die later toch nog op doel moest gaan staan, kon degradatie naar de eerste klasse niet voorkomen.