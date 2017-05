Atlético verlengt met 'kind van de club' Lucas Hernández

Alarcón houdt Quintana van eindwinst in Asturië

13:38 Nairo Quintana is er niet in geslaagd de Ronde van Asturië te winnen. In de slotrit bleef klassementsleider Raul Alarcón overeind. Sterker nog, de Spanjaard won de slotrit en mocht dus twee keer op het podium in Oviedo.