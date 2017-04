Augsburg kraakt HSV in degradatietopper

Laura Siegemund wint nu wél thuisfinale in Stuttgart

18:08 Tennisster Laura Siegemund heeft voor eigen publiek de finale van het graveltoernooi in Stuttgart gewonnen. De Duitse, die een wildcard voor het toernooi had gekregen, overtroefde in een spannende tiebreak de Française Kristina Mladenovic: 6-1 2-6 7-6 (5).