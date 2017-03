Australië heeft veteraan Cahill nodig

Hij nam de 37-jarige aanvaller, goed voor 48 goals in 94 interlands, weer op in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Irak en de Verenigde Arabische Emiraten.



Cahill was gepasseerd voor de vorige interland tegen Thailand en speelt ook betrekkelijk weinig voor zijn club Melbourne City, maar de bondscoach heeft de oud-speler van onder meer Everton nodig om deelname aan het WK van 2018 in Rusland af te dwingen. ,,Tim heeft in het verleden zijn veerkracht bewezen en hij staat er als het moet. Ik verwacht niet dat hij twee keer negentig minuten zal spelen, maar alleen al zijn aanwezigheid geeft de ploeg kracht'', aldus Postecoglou.



Australië heeft punten nodig na het teleurstellende gelijkspel tegen Thailand. De 'Socceroos' staan derde in de groep achter Saudi-Arabië en Japan. Alleen de eerste twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK