Australië mist Jedinak in Rusland

Jedinak moet het voorbereidingstoernooi op het WK van komend jaar in Rusland daarom aan zich voorbij laten gaan.



,,Heel teleurstellend'', zei de middenvelder van Aston Villa. ,,Maar we hebben de komende maanden een aantal cruciale wedstrijden op het programma staan op de route naar het WK. Dan wil ik fit zijn.'' Bondscoach Ange Postecoglou heeft James Jeggo (Sturm Graz) opgeroepen als vervanger van Jedinak. Ajdin Hrustic van FC Groningen behoort ook tot de Australische selectie.



Australië opent de Confederations Cup volgende week maandag tegen Duitsland en treft daarna ook Kameroen (22 juni) en Chili (25 juni) in de groep.