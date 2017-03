Australië verhoogt druk op Van Marwijk, Japan langs Thailand

Financiën nog probleem voor Veen­en­daal-Veen­en­daal

13:52 VEENENDAAAL - Veenendaal-Veenendaal heeft de naam van weleer terug. Start en finish van de wielerklassieker vinden dit jaar bovendien weer plaats in Veenendaal. Al is het nog niet helemaal zeker of de wedstrijd wel doorgaat.