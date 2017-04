Baanrenners focussen bij WK op teamsprint

Bij de mannen zijn er zes kandidaten voor drie plaatsen waarbij de fitheid van Jeffrey Hoogland na een nieraandoening twijfelachtig is. Theo Bos en Matthijs Büchli komen ook in aanmerking. Beiden hebben een afwijkende voorbereiding gehad omdat ze vier maanden in Japan hebben gekoerst.

Een jaar geleden veroverde Nederland bij de WK in Londen drie zilveren en een bronzen medaille. Bos, toen nog in felle strijd gewikkeld om een plaats in de olympische ploeg, was goed voor zilver op de kilometer tijdrit. Ook nu is succes op dat onderdeel een doel. ,,We moeten voor het eerst twee keer de baan op: in de kwalificatie en daarna om de medailles. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt'', keek hij uit naar de slotdag. Daarvoor komt Bos in ieder geval uit op de sprint. ,,Gaat het daarin goed, dan is dat niet zo gunstig voor de kilometer, maar ik wil natuurlijk zo ver mogelijk komen.''