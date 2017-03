Babel gelijk bij Olympiakos, Huntelaar niet in actie

Fraser over Het Wonder van Barça: ‘Formidabel’

14:08 ARNHEM In de kleedkamer van Vitesse was donderdagochtend Het Wonder van Barcelona het voornaamste gesprek. Uiteraard had iedereen de historische ‘remontada’ gezien, de revanche van Barça waarbij Paris Saint Germain met 6-1 werd uitgeschakeld in de Champions League. Zo ook trainer Henk Fraser: ,,Als zoiets gebeurt is dat formidabele prestatie”, zei hij.