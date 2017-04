Bale gaat pal achter bondscoach Coleman staan

,,Wat hij heeft gedaan voor het team en het voetbal in Wales is ongelooflijk'', aldus de aanvaller. Wales was afgelopen zomer voor het eerst actief op een Europese eindronde en de formatie van Coleman verraste daar met het bereiken van de halve finales. Het Britse land jaagt nu op deelname aan het WK voor het eerst sinds 1958. Wales staat echter na vier gelijke spelen op rij derde in groep D, respectievelijk vier en vijf punten achter Servië en Ierland.

,,De kwalificatie had tot nog toe beter gekund, maar we gaan er alles aan doen om het WK te halen en Chris is de man die ons moet leiden. Hij houdt ons scherp en positief'', aldus Bale. ,,Terugkijken op het EK heeft geen zin. Dat was voor iedereen een geweldige ervaring, maar we moeten door en we willen dat opnieuw beleven.''