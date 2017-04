Bale onzeker voor return in Champions League tegen Bayern

Getroffen Dortmund-speler Barta schrijft emotionele open brief na aanslag

15:47 De open brief van Marc Bartra, nog in ziekenhuis, gewond na aanslag in Dortmund. Hij heeft een vrij gecompliceerde meervoudige breuk in de pols, een bot dat op meerdere plaatsen door glasscherven is getroffen en gebroken, en die scherven moesten er allemaal uit worden gehaald.