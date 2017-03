Barça houdt boete over aan Houdini-act tegen PSG

Bij het bedrag zit ook de boete die een club krijgt als minimaal vijf spelers in een wedstrijd een gele of rode kaart krijgen inbegrepen.



De Franse club Saint-Étienne kreeg een hogere boete, van 50.000 euro. In de uitwedstrijd tegen Manchester United in februari in de Europa League staken fans vuurwerk af. Napoli moet 38.000 euro betalen wegens wangedrag van fans in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.