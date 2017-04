Barcelona definitief zonder Neymar in Clásico

Neymar kreeg in het verloren duel met Málaga op 8 april twee keer geel. Die rode kaart betekende een automatische schorsing van één duel. De Spaanse bond besloot daar twee wedstrijden aan toe te voegen, omdat Neymar bij het verlaten van het veld cynisch applaudisseerde richting de vierde official. Hij zat inmiddels één duel schorsing uit.

Barcelona deed sindsdien alles om de schorsing van de Braziliaan terug te brengen, maar zonder resultaat. Nadat het beroep niets opleverde stapte de club naar de hoogste rechter in Spanje en internationaal sporttribunaal CAS. ,,Omdat een antwoord van het CAS is uitgebleven, hebben we besloten Neymar niet op te nemen in de wedstrijdselectie", legt Barcelona uit in een verklaring op de website.