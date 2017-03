Barcelona drie weken zonder Turan

De Turkse international stond vrijdag nog in de basis in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland (2-0). In het oefenduel van maandag met Moldavië bleef hij aan de kant. Het is niet bekend wanneer hij de kwetsuur precies heeft opgelopen.



Turan mist normaal gesproken de competitiewedstrijden tegen Granada (2 april), Sevilla (5 april), Malaga (8 april) en Real Sociedad (15 april). Ook moet hij vermoedelijk de kwartfinales in de Champions League tegen Juventus (11 en 19 april) aan zich voorbij laten gaan. 'El Clásico', het uitduel met Real Madrid (23 april), zou hij in principe moeten halen.