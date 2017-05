Barcelona kan seizoen afsluiten met prijs

video 'Als NEC de nul houdt, redden ze het'

26 mei NIJMEGEN - NEC heeft na de 1-0 nederlaag bij NAC een slechte uitgangspositie in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Alleen als NEC zondag thuis de nul houdt is de kans groot dat de ploeg het nog redt, aldus clubwatcher Gerard Borgman.