Barcelona pijnlijk onderuit bij laagvlieger Málaga

'Rickygoal' zorgt voor feeststemming bij Vitesse

20:31 ARNHEM- Op weg naar de bekerfinale verkeert Ricky van Wolfswinkel in bloedvorm. Met drie goals was de spits zaterdagavond de beul van Heerenveen (4-2). 'Rickygoal' staat nu op achttien doelpunten in de eredivisie. Dat is een persoonlijke topscore.