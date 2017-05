Barthel pakt toernooizege in Praag

Ook Roland Garros weert Nastase

14:04 Oud-tennisser Ilie Nastase is ook niet welkom bij de Open Franse kampioenschappen op Roland Garros. De Roemeen heeft zich in korte tijd onmogelijk gemaakt door als captain van het Fed Cupteam van zijn land zich te misdragen in en rond het duel met de tennissters van Groot-Brittannië.