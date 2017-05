Basaksehir hengelt Elia, ook Fenerbahçe aast op Feyenoorder

Elia staat open voor een avontuur bij de club, die in recordtempo naam maakt in het Turkse voetbal. ,,Ik ben dertig jaar en wil nog eenmaal een stap zetten’’, zei de linkerspits van Feyenoord. ,,Dat heb ik met Martin van Geel besproken en Feyenoord gunt mij die stap.’’



Of dat laatste ook betekent dat de Rotterdammers de aanvaller zonder slag of stoot zullen laten vertrekken, is echter nog maar de vraag. Technisch directeur Martin van Geel vertelde na de huldiging tegen de aanwezige pers dat Elia inderdaad wil vertrekken, maar dat Feyenoord hem juist graag zou behouden. Al was het alleen maar omdat Feyenoord niet zo snel een betaalbare vervanger met dezelfde kwaliteit op het oog heeft. ,,Elia heeft aangegeven dat hij nog een stap wil maken’’, zei Van Geel. ,,Wij willen hem graag houden. Hij heeft nog 1 jaar. We zullen zien.’’



Overigens is niet alleen Basaksehir in de markt voor Elia. De aanvaller staat op het verlanglijstje van Fenerbahce, dat hem al voorspiegelde wat hij kan verdienen in de Turkse hoofdstad. Alleen wil de ploeg van, nu nog, trainer Dick Advocaat, pas na het seizoen serieus praten. En daarnaast wacht de clubleiding nog altijd op een seintje dat het transferverbod is opgeheven.