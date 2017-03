Bayern München twee duels zonder geblesseerde Neuer

Neuer zit aan de kant bij de duels tegen FC Augsburg op zaterdag en tegen Hoffenheim op dinsdag. Reservedoelman Tom Starke zal waarschijnlijk Neuers plek onder de lat innemen. Starke is al vijf seizoenen reservedoelman bij Der Rekordmeister en kwam in die periode tot slechts zeven wedstrijden, maar won al wel elf prijzen.



Bayern München is riant koploper in de Bundesliga met 13 punten voorsprong op achtervolger RB Leipzig. Bayern is daarnaast ook nog actief in de Duitse beker en de Champions League. De club treft daarin titelverdediger Real Madrid in de kwartfinales. Het heenduel is op woensdag 12 april in München, zes dagen later is de return in Madrid. De verwachting is dat Neuer dan weer van de partij zal zijn.