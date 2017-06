Beer doodt jonge hardloper in Alaska

Een Amerikaanse tiener is gisteren overleden toen hij tijdens een jaarlijkse bergloop bij Anchorage werd aangevallen door een zwarte beer. De jongen (16) had vlak voor zijn dood het thuisfront gealarmeerd in een tekstbericht maar alle hulp kwam te laat.

De jonge hardloper, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, kwam de beer tegen tijdens de afdaling van de Bird Ridge Trail. Hij stuurde een familielid om 12.37 uur plaatselijke tijd (22.37 uur Nederlandse tijd) een tekstbericht met de boodschap dat hij werd achternagezeten door een zwarte beer. Het familielid waarschuwde de organisator van de hardloopwedstrijd die op dat moment druk bezig was met het uitreiken van de prijzen aan deelnemers die al gefinished waren. ,,Ik liet alles voor wat het was om het familielid zijn verhaal te laten doen en een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. De beller was erg geschokt", zo verklaarde wedstrijddirecteur Brad Precosky tegenover de plaatselijke nieuwssite adn.com.

Mobieltje

De wedstrijddirecteur lanceerde meteen een zoek- en hulpactie. Rangers van het Chugach State Park wisten het mobieltje van de jongen te traceren op basis van de GPS coördinaten die het familielid had doorgegeven. Eenmaal ter plekke konden ze niks meer doen voor de tiener.

,,De beer bleef maar in de buurt van de plek waar de jongen lag", zegt parkranger Tom Crockett terugblikkend. Het lichaam van de tiener bevond zich volgens hem zo'n 450 meter buiten het pad op een steile helling van ongeveer dertig graden in dicht bebost gebied. Het is niet duidelijk hoe de hardloper daar terechtkwam. Raakte hij het spoor bijster of dreef de beer hem tijdens de achtervolging naar de bewuste plek? Doordat de beer van geen wijken wilde weten, zat er niets anders op dan het dier te verjagen. ,,Een van mijn collega's schoot het beest in zijn gezicht. Daarna verdween het." De beer was volgens Crockett alleen en zijn gewicht werd geschat op ruim 100 kilo.

Verkeerde plek

Het slachtoffer bleek al te zijn bezweken aan zijn verwondingen. Zijn lichaam werd met een reddingshelikopter van de plek des onheils verwijderd. De tiener deed niks verkeerds, zegt de parkranger. ,,Hij was alleen op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Je kunt niet voorspellen welke beer roofzuchtig wordt." Ontmoetingen met zwarte beren zijn volgens hem niet gebruikelijk in het gebied waar het pad doorheen loopt. Rangers zijn op zoek naar het gewonde dier om hem uit zijn lijden te verlossen. Tot die tijd blijft het gebied afgesloten.

Iets ten noorden van Anchorage raakten vorige week drie wandelaars gewond toen ze in de buurt van hun camping plotseling werden aangevallen door een bruine beer. De wandelaars hoorden gekraak van takken en stonden voor ze het beseften oog in oog met het dier. In het struikgewas hoorden ze het geluid van berenwelpen. Het moederdier was volgens rangers niet roofzuchtig maar zou de slachtoffers alleen omver hebben willen duwen omdat ze er daarna vandoor ging.