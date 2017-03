Bekersensatie Lincoln City wil Wenger laatste zetje geven

Op 7 maart 2014 redde QPR het net niet op bezoek bij Liverpool. De profs klopten de amateurs met 2-1. Vanavond is het aan Lincoln City om zich voorgoed in de Britse voetbalgeschiedenis te spelen. Hoewel Arsenal torenhoog favoriet is, druipt het vertrouwen er bij de Gunners niet van af. Woensdag werd de ploeg van Wenger voor de tweede keer in een maand van het veld geveegd door Bayern München (1-5).



,,Wenger staat zwaar onder druk”, weet aanvoerder Luke Waterfall. ,,Er zullen veel fans van Arsenal in het stadion zitten die hopen op een zege van Lincoln. Het kan de manager het laatste zetje geven.”



,,Je wordt niet iedere zaterdagochtend wakker met het gevoel dat je geschiedenis kunt schrijven”, zegt Danny Cowley tegen AP. ,,We weten dat we met een zege waarschijnlijk voor de grootste sensatie in de historie van het grootste bekertoernooi ter wereld zorgen.”



Het strijdplan is volgens captain Waterfall eenvoudig. ,,We pompen de bal in de box. We gaan zien hoe Arsenal zich wapent tegen onze Matt Rhead.” Cowley vult aan: ,,Dit is een kans van één op duizend. Maar we gaan met het geloof dat dit die ene keer is.”