België introduceert ook videoscheids

,,De scheidsrechter blijft de volledige autoriteit behouden. Alleen bij 100 procent duidelijke fouten kan de videoassistent de referee op de hoogte brengen, maar dan nog zal de scheidsrechter uiteindelijk beslissen", aldus directeur Koen De Brabander. Als de videoscheids vaststelt dat een doelpunt, strafschop of rode kaart onterecht is gegeven of niet is toegekend, brengt hij de scheidsrechter op de hoogte.